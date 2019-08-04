На митинге в Москве были задержаны 1001 человек
По уточненным данным проекта «ОВД-Инфо» накануне на несанкционированном митинге в центре Москвы были задержаны 1001 человек.
Правозащитники и СМИ не могут дать оценку количеству участников акции, т.к. сотрудники Росгвардии и ОМОН теснили людей с улиц и они были вынуждены обходить по дворам и переулкам. По данным МВД на митинг в сердце столицы собралось 1500 человек.
Акция за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00. Этот митинг — продолжение протестов 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади. Тогда были задержаны 1373 человека. Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело «о массовых беспорядках».
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!