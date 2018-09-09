На митингах в Москве и Питере ОМОН забросали дымовыми шашками
В Москве и Санкт-Петербурге участники митингов против пенсионной реформы забросали ОМОН дымовыми шашками.
Как сообщает агентство «URA.RU», силовики просят участников акций разойтись, однако те в ответ бросают дымовые шашки. Полиция пытается пройти сквозь дымовую завесу и выхватывает из толпы людей с плакатами.
Митинги против повышения пенсионного возраста проходят по всей стране в единый день голосования. В большинстве городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы, так как в день выборов запрещены публичные мероприятия.
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