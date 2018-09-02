Митинг КПРФ по пенсиям в Москве собрал шесть тысяч участников
Порядка 6 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова, где состоялся митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
Организаторы митинга оценили количество участников в 100 тысяч человек. Пришедшие на акцию держали плакаты с лозунгами «Возрождение социализма - спасение России», «Вся власть – рабочим», «Долой власть капитала, терроризирующую народ», «Долой министров-капиталистов», «55 лет и ни минутой больше!».
На митинге присутствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, уточняет «Интерфакс». Участники акции настаивали на проведении референдума перед принятием закона о повышении пенсионного возраста. Звучали требования отставки правительства и Госдумы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возраст выход на пенсию для женщин составит 60 лет, для мужчин 65 лет.
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