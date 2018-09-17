Христианская церковь всерьез рассуждает о ересях во власти

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей, потакая самостоятельности Украинской православной церкви, провоцирует раскол в церковных отношениях Москвы и Киева.

По его мнению, разрыв был спровоцирован патриархом Варфоломеем назначением в Киев Константинополем двух экзархов (представителей), что может закончиться расколом между Варфоломеем и российским патриархом Кириллом.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим призвал вселенского патриарха покаяться и прекратить схизму (раскол в Церкви или иной религиозной организации).

По его словам, если сегодня вести переговоры с этой структурой, которая является ножом в сердце православного мира, то только об одном, чтобы были отменены все решения о предоставлении автокефалии Украине без малейшего права на это. Чтобы были отозваны беззаконно назначенные так называемые экзархи в Киеве.

Он добавил, что уже в течение нескольких десятилетий патриарх Варфоломей совершает серьезнейшие ошибки, которые переписывают православное вероучение, попирают православное каноническое право, что является ересью, передает «НСН».

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