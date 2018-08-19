В мире наметился рост продаж смартфонов без доступа к интернету

Продажи мобильных устройств без доступа к интернету за прошлый год выросли на 5%. Данную тенденцию связывают с желанием общества оградить себя от круглосуточного доступа к соцсетям.

По словам британских психологов, при регулярном использовании гаджетов у пользователей развивается зависимость от аппаратов.

По данным исследования британского медиарегулятора Ofcom, пятая часть взрослых британцев проводит 40 часов в интернете в неделю. При этом граждане каждые 12 минут обращают внимание на собственные смартфоны.

64% респондентов рассказали, что не представляют жизни без интернета, передает ТАСС.