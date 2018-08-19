В мире наметился рост продаж смартфонов без доступа к интернету
Продажи мобильных устройств без доступа к интернету за прошлый год выросли на 5%. Данную тенденцию связывают с желанием общества оградить себя от круглосуточного доступа к соцсетям.
По словам британских психологов, при регулярном использовании гаджетов у пользователей развивается зависимость от аппаратов.
По данным исследования британского медиарегулятора Ofcom, пятая часть взрослых британцев проводит 40 часов в интернете в неделю. При этом граждане каждые 12 минут обращают внимание на собственные смартфоны.
64% респондентов рассказали, что не представляют жизни без интернета, передает ТАСС.
Следующая новость В России испытали вертолет Ми-26 для работы в сложных условиях
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии