Минздрав: Зеленый змий истребляет российских мужчин

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызваны употреблением алкоголя.

Она рассказала, что чаще фиксируется накопительная алкогольная смертность. Употребление алкоголя вызывает циррозы, язвенную болезнь желудка, панкреонекроз, раннюю гипертоническую болезнь.

Министр отметила сокращение числа летальных исходов от употребления суррогатной продукции. Скворцова добавила, что на смертность мужчин также влияет курение.

Глава ведомства заявила, что смертность женщин составляет 203 человека на 100 тысяч, а мужчин – 750 человек на 100 тысяч. Министерство ставит задачу снизить эти показатели до 180 человек для женщин и 560-580 – для мужчин, рассказывает РБК.

Ранее МВД заявило о сокращении на 7% числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.