Минздрав выпустил памятку с видами бесплатной медпомощи

Минздрав выпустил памятку с видами бесплатной медпомощи

Министерство здравоохранения подготовило памятку россиянам, которая разъясняет, какие виды помощи должны оказываться гражданам бесплатно.

В ней говорится, что жители России имеют право на получение первичной, специализированной, а также высокотехнологичной медицинской помощи с использованием уникальных методов лечения, а также срочной помощи при заболеваниях и травмах, требующих неотложного вмешательства медиков.

Указанные виды помощи включают бесплатное проведение реабилитации, химиотерапии, осмотров и диспансеризации, а также разных видов диализа и экстракорпорального оплодотворения.

Россияне могут рассчитывать на бесплатный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний у детей, пишут «Известия». В памятке указывается, что россияне не должны платить за те лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых или те, которые туда не входят, но являются заменой из-за индивидуальной непереносимости.

Ранее Общероссийский народный фронт опубликовал данные опроса, посвященного доступности медпомощи в России. Оказалось, что четверть врачей сталкивалась с негласным распоряжением руководства навязывать пациентам платные медуслуги.

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