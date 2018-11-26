Минздрав установит «сухой закон» для лиц младше 21 года

Минздрав установит «сухой закон» для лиц младше 21 года

В 2019 году Минздрав внесет в Госдуму законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года. Об этом заявил замминистра ведомства Олег Салагай.

В настоящее время документ проходит стадию экспертного обсуждения. В течение нескольких месяцев ведомство планирует представить окончательный вариант законопроекта. Ранее кабмин заявлял о готовности рассмотреть предложения о повышении возраста на приобретение алкогольной продукции до 21 года.

Салагай отметил, что международный опыт демонстрирует снижение негативных последствий употребления алкоголя. Так, уменьшается количество ДТП с участием лиц младше 21 года, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Глава ведомства Вероника Скворцова признала повышение возраста для продажи спиртного «абсолютно правильной мерой». Минздрав также работает над законопроектом об ограничении продаж алкогольной продукции лицам, находящимся в нетрезвом состоянии, уточняет ТАСС.

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