Минздрав разрешил знакомым посещать пациента в реанимации

Минздрав России доработал предложенный ранее порядок посещения пациента в реанимационном отделении.

Теперь, при согласии пациента или его законных представителей, в реанимацию смогут попасть соседи, приятели, сослуживцы и знакомые.

Кроме того, в новой редакции общих требований изъяли запрет на посещение пациента детьми до 12 лет и правило о том, что в палате могут быть не более двух человек.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем отмечается, что руководство больницы обязано обеспечить посетителям место для посещения пациента и мебель для размещения.

В июне Минздрав уже менял правила доступа к больным. До этого визиты в реанимацию были разрешены только адвокатам и священнослужителям.