Минздрав просит разрешить ввоз гашиша для медисследований

Минздрав потребовал разрешить ввоз гашиша в Россию ограниченной партией для исследований и разработки препаратов с каннабиодами. Сейчас использование наркотических веществ в медицинских целях на территории РФ запрещено.

Ведомство поясняет, что в настоящее время ввоз наркотических средств разрешен для целей оперативно-разыскной, научной, учебной деятельности. Однако их применение в медицине строго запрещено, при этом во многих странах препараты с каннабиодами уже используются.

Минздрав настаивает, что в России необходимо начинать исследования и испытания, в том числе касающиеся «наркоманического потенциала» препаратов. Их проведение требует разрешить поставки наркотиков.

В частности, ведомство просит разрешить ввоз 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно. Квоту на поставки психоактивного вещества тетрагидроканнабинола предложено увеличить с 10 до 300 г, уточняет РБК.

Обсуждение документа завершится 8 февраля 2019 года.