Читай-город






Минздрав просит разрешить ввоз гашиша для медисследований

Минздрав просит разрешить ввоз гашиша для медисследований

Минздрав потребовал разрешить ввоз гашиша в Россию ограниченной партией для исследований и разработки препаратов с каннабиодами. Сейчас использование наркотических веществ в медицинских целях на территории РФ запрещено.

Ведомство поясняет, что в настоящее время ввоз наркотических средств разрешен для целей оперативно-разыскной, научной, учебной деятельности. Однако их применение в медицине строго запрещено, при этом во многих странах препараты с каннабиодами уже используются.

Минздрав настаивает, что в России необходимо начинать исследования и испытания, в том числе касающиеся «наркоманического потенциала» препаратов. Их проведение требует разрешить поставки наркотиков.

В частности, ведомство просит разрешить ввоз 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно. Квоту на поставки психоактивного вещества тетрагидроканнабинола предложено увеличить с 10 до 300 г, уточняет РБК.

Обсуждение документа завершится 8 февраля 2019 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: наука
Организации: Минздрав
Следующая новость «Открытая Россия» попробует зарегистрироваться в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО