Минздрав обсудит штрафы за чересчур широкую талию

Минздрав обсудит штрафы за чересчур широкую талию

Глава Минздрава Вероника Скворцова обещала обсудить инициативу Роспотребнадзора о штрафах за талию более 90 сантиметров. Данную меру предлагается ввести в качестве профилактики производственного здоровья.

«Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим», - сказала министр «Интерфаксу».

Она отметила, что измерение талии – привычная часть осмотра человека для определения индекса массы тела.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучило опыт Японии, где предусмотрены штрафы за недостаточно стройную талию. По закону женщины могут иметь талию 80 см, а мужчины – 90 см. Компании, не заботящиеся о здоровье своих сотрудников, штрафуют на сумму до 19 млн долларов.

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