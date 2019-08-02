Минздрав назвал лидирующие по количеству абортов регионы
Минздрав России привел статистику абортов за 2018 год. Больше всего прерывали беременность в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области.
Показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста в Еврейской автономной области составил 35,6 случаев, в Тыве - 34,5, Сахалинской области – 32,2.
При этом наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии и Дагестане, а также в Москве, пишет РИА Новости.
В июле вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с началом 2000-х годов в России количество абортов снизилось более чем в три раза. Так, за прошлый год всего было сделано 600 тыс. абортов без учета процедур, выполненных по показанию врачей.
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