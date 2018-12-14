Минздрав начал готовить закон о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав начал готовить закон о продаже алкоголя с 21 года

Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Ведомство ссылается на рост числа заболеваний, связанных с употреблением спиртного, а также на международный опыт.

В частности, лицам младше 21 года хотят запретить продавать алкоголь крепостью 16,5%. Такие меры направлены «на охрану здоровья граждан от негативного влияния употребления алкогольной продукции», говорится на сайте министерства. Ограничения могут вступить в силу уже с января 2020 года.

Согласно статистике Минздрава, из-за влияния алкоголя на организм ежегодно в мире умирают около 3,3 млн человек, при этом 13,5% из их числа – это лица в возрасте от 20 до 39 лет.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечает, что повышенный возраст для продажи алкоголя установлен в Казахастане (21 год), в скандинавских странах (от 20 лет), Японии (20 лет), США (21 год), Индии (до 25 лет в зависимости от штата). Опрос ВЦИОМ в 2018 году показал, что 78% россиян поддерживают повышение возраста, подчеркнула она.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, в том числе «Боярышника», по цене ниже алкоголя. Их минимальная цена теперь приравнивается к стоимости 0,5 литра водки и другого алкоголя, а значит составит не менее 205 рублей.

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Места: Россия
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