Минздрав Крыма отреагировал на новость об отравлениях в Армянске

В Армянске не было установлено ни одного случая химического отравления, сообщили в Минздраве Крыма. Данное заявление прозвучало в ответ на информацию о новых выбросах на химзаводе и отравлениях жителей полуострова.

«По состоянию на 15 сентября в детском отделении находятся пятеро детей с диагнозами: острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. Также инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями», — приводит телеканал «360» заявление ведомства.

Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал новый выброс химикатов на севере Крыма. На территории Армянска ввели режим чрезвычайной ситуации.