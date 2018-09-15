Минздрав Крыма отреагировал на новость об отравлениях в Армянске
В Армянске не было установлено ни одного случая химического отравления, сообщили в Минздраве Крыма. Данное заявление прозвучало в ответ на информацию о новых выбросах на химзаводе и отравлениях жителей полуострова.
«По состоянию на 15 сентября в детском отделении находятся пятеро детей с диагнозами: острый фарингит, трахеит, трахеобронхит. Также инфекционное отделение заполнено на 70% пациентами с сезонными инфекционными заболеваниями», — приводит телеканал «360» заявление ведомства.
Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал новый выброс химикатов на севере Крыма. На территории Армянска ввели режим чрезвычайной ситуации.
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