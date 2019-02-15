Минздрав дописал законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года разработал Минздрав. Ведомство готовится внести документ в Госдуму.

Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Перед внесением в Госдуму его планируют согласовать с другими федеральными органами исполнительной власти, уточняет ФБА «Экономика сегодня».

«Мы готовы внести, у нас все готово, нам только нужно переговорить с ФОИВ», - сказала Скворцова.

О разработке законопроекта ведомство заявило осенью 2018 года. Опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян одобряют идею повышения возраста продажи алкогольной продукции с 18 лет до 21 года.