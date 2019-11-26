Минюст требует приостановить деятельность партии Гудкова

Верховный суд назначил на 14 января 2020 года рассмотрение иска Министерства юстиции о приостановлении деятельности партии «Гражданская инициатива».

В июне 2018 года она была переименована в «Партию перемен», а новым председателем делегаты избрали бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, однако эти изменения до сих пор не утверждены Минюстом. Тогда же в политсовет партии вошла телеведущая Ксения Собчак, которая в декабре 2017 года выдвигалась от «Гражданской инициативы" кандидатом в президенты России.

Минюст проводил плановую проверку деятельности «Гражданской инициативы» и по ее итогам обнаружило нарушения в партийном уставе, который тот же Минюст проверял еще в 2013 году перед государственной регистрацией партии, пишут «Ведомости».

В итоге новый устав не зарегистрирован, партия формально живет по уставу 2013 года, который, по мнению Минюста, не соответствует закону, отметил Гудков.

Тем временем, бывший градоначальник Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о готовности выдвигаться на выборы в Госдуму в 2021 году от «Партии перемен», если к тому времени ее возглавит политик Дмитрий Гудков.

«Если вы станете председателем „Партии перемен“, если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас», — заявил Ройзман на конференции «Россия для граждан», пишет Znak.

Напомним, Ройзман сложил полномочия градоначальника Екатеринбурга, эмоционально хлопнув дверью, в 2018 году. По его словам, причиной такого решения стало намерение принять участие в обсуждении вопроса об отмене выборов мэра.

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