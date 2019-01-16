Минюст России летом начнет партийную «зачистку»

Министерство юстиции РФ в июне начнет выявлять партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах. Согласно законодательству, они подлежат ликвидации.

Проверка, которая запланирована на июнь 2019 года, покажет, какие партии в России не исполняют закон об участии в выборах. Если партия не участвовала в выборах 7 лет, то она будет ликвидирована Верховным судом по запросу Минюста.

«Участие в выборах» подразумевает несколько вариантов. В частности, партия могла выдвинуть и зарегистрировать своих кандидатов на выборах в Госдуму или для участия в голосовании за президента страны. Засчитывается участие в региональных выборах.

На сегодняшний день в России 64 партии, 33 из которых зарегистрированы в 2012 году, пишет ТАСС. Тогда же вступил в силу закон, упрощающий процедуру регистрации партии.

По данным Центральной избирательной комиссии на июль 2018 года, принимать участие в выборах могли 64 партии.