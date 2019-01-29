В России предложили узаконить «вынужденную» коррупцию

Министерство юстиции России подготовило поправки в законодательство, которые смягчают ответственность за коррупционные действия, совершенные вследствие «обстоятельств непреодолимой силы».

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Их разработкой занимались Минюст, МВД, Генпрокуратура, СК и Министерство труда.

Поправки предусматривают освобождение лица от ответственности в случае совершения коррупционных действий, если ситуация вызвана «объективными обстоятельствами», уточняет РБК.

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов...невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — указано в документе.

В декабре прошлого года Генпрокуратура представила статистику коррупции за 2018 год. Оказалось, что с января по октябрь были зарегистрированы 3171 случай взяточничества против 2899 годом ранее. Больше всего фактов коррупции зафиксированы в Москве, Московской области и на Кубани.