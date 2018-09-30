Россиянам не станут присваивать идентификационные номера при рождении

Гражданам России не будут получать идентификационные номера при рождении. При этом с 1 октября в России заработает единая электронная база ЗАГС.

Ее оператором выступит Федеральная налоговая служба. На первоначальном этапе в систему будут вносить вновь составленные записи актов гражданского состояния. До конца 2020 года в электронную форму переведут 524 млн записей актов гражданского состояния из архивов региональных ЗАГСов.

С введением электронного реестра гражданам не придется направлять письма для получения повторных свидетельств и справок из ЗАГСов.Это станет возможным благодаря порталу Госуслуг, передает ТАСС.

С помощью единого реестра Минобороны сможет получать данные о гибели гражданина или смене фамилии, Росреестр – о смерти собственника недвижимости, судебные приставы – информацию о должниках.

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