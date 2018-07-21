Мину времен войны уничтожили рядом с пляжем в Ялте

В районе одного из пляжей Ялты подрывники уничтожили мину времен Великой Отечественной войны.

«Мина уничтожена утром в субботу. Все прошло в штатном режиме, без последствий», - сообщили РИА Новости в администрации города.

В операции участвовали специальный отряд разминирования Черноморского флота, сотрудники Росгвардии, полиции и МЧС.

Ранее городские власти распорядились закрыть Приморский пляж для посещения. Причиной таких мер стало обнаружение 240-килограммовой мины в районе береговой линии.