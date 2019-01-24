Минтруд «свалил» резкую убыль населения на российских женщин

Минтруд заявил, что сокращение населения России на 86 тыс. в течение года связано с падением числа женщин, «находящихся в фертильном возрасте». Последний раз такое резкое снижение численности россиян фиксировалось в 2008 году.

Ведомство указало, что падение показателей вызвано уменьшением числа женщин такого вовзраста, когда она может выносить и родить ребенка. Это, в свою очередь, обусловлено демографическими спадами в 40-е и 90-е годы, пишет ТАСС.

Ранее Росстат посчитал, что в 2018 году население России сократилось на 86 тыс. 688 человек. К январю 2019 года численность россиян достигла 146 млн 793,7 тыс. человек. Годом ранее эта цифра составляла 146 млн 880,4 тыс. человек.

В декабре Минтруд направил в правительство проект по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни. В качестве мер ведомство называло улучшение условий труда, стимулирование к здоровому образу жизни, профилактику заболеваний.