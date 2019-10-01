Минтруд сделал доклад о плюсах и минусах четырехдневки

В правительство направлен доклад Минтруда о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Наряду с отрицательными аспектами сокращенной недели ведомство отметило немало «плюсов».

Минтруд заявил, что перемены несут в себе определенные риски. В частности, сокращение рабочей недели может повлечь увеличение издержек на рабочую силу и рост себестоимости продукции.

Среди достоинств введения четырехдевки Минтруд отмечает возможность россиян высвобождать больше времени на семью, спорт, отдых, пишет «Интерфакс».

В докладе говорится, что вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.

О введении четырехдевки в июне заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре он допустил изменение Трудового кодекса для гибкого регулирования рабочих дней и часов.