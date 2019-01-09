Бюджетникам пообещали поднять зарплаты без «майских указов»

Бюджетникам пообещали поднять зарплаты без «майских указов»

Глава Минтруда Максим Топилин пообещал рост зарплат бюджетников в октябре на 4,3%. По его словам, данное повышение не будет связано с «майскими указами» президента России Владимира Путина.

Топилин напомнил о требованиях по соотношению зарплат работников бюджетной сферы – врачей, учителей, социальных и научных работников – к средней по экономике в регионе. В 2019 году на сохранение этого баланса направят дополнительные 100 млрд рублей.

Глава Минтруда пообещал следить за соблюдением этого соотношения ежеквартально. Сбором соответствующих данных занимается Росстат.

«Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников», — сказал министр в интервью «Российской газете».

Топилин заявил, что в 2019 году рост зарплат будет происходить более медленными темпами по сравнению с 2018 годом. Согласно прогнозу Минэкономразвития, он составит 1,4%. «Но я полагаю, что рост будет несколько больше», - отметил Топилин.

В октябре прошлого года глава Минтруда заявил, что зарплаты увеличиваются «беспрецедентными темпами». По его словам, рост составил 11%.

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