Читай-город






Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года. Повышенным спросом в прошлом году пользовались педагоги и бухгалтеры.

Данные были собраны из открытых источников Всероссийским научно-исследовательским институтом труда и РЭУ им Г.В. Плеханова. Специалисты использовали аналитическую систему мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Оказалось, что в 2018 году работодатели чаще всего искали бухгалтеров. Были найдены 130 802 вакансии. Для сравнения, в 2017 году количество незанятых мест в бухгалтерской сфере составляло 100 684, отмечает RT.

Также требовались 100 834 педагога профессионального образования и дополнительного образования (в 2017 году – 114 032), а также 96 171 педагог дошкольного образования против 135 822 в прошлом году.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, востребованность бухгалтеров – позитивная тенденция, которая отражает рост числа новых предприятий.

«Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остаётся недооценённым, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создаётся дефицит педагогов», — отметил он.

Ранее аналитики назвали самые востребованные вакансии в 2019 году. Специалисты прогнозируют спрос на разработчиков приложений для iOS и Android.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Минтруд
Следующая новость Муж Ксении Собчак разбил нос режиссеру в московском кафе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО