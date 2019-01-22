Названы самые востребованные профессии 2018 года в России

Минтруд назвал самые востребованные профессии 2018 года. Повышенным спросом в прошлом году пользовались педагоги и бухгалтеры.

Данные были собраны из открытых источников Всероссийским научно-исследовательским институтом труда и РЭУ им Г.В. Плеханова. Специалисты использовали аналитическую систему мониторинга профессионально-квалификационной сферы.

Оказалось, что в 2018 году работодатели чаще всего искали бухгалтеров. Были найдены 130 802 вакансии. Для сравнения, в 2017 году количество незанятых мест в бухгалтерской сфере составляло 100 684, отмечает RT.

Также требовались 100 834 педагога профессионального образования и дополнительного образования (в 2017 году – 114 032), а также 96 171 педагог дошкольного образования против 135 822 в прошлом году.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, востребованность бухгалтеров – позитивная тенденция, которая отражает рост числа новых предприятий.

«Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остаётся недооценённым, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создаётся дефицит педагогов», — отметил он.

Ранее аналитики назвали самые востребованные вакансии в 2019 году. Специалисты прогнозируют спрос на разработчиков приложений для iOS и Android.