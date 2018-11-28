Минтруд напомнил чиновникам о новогодних подарках

Чиновников перед новогодними праздниками предупредили о запрете получать и дарить подарки. Соответствующие письма Минтруда получили высшие органы исполнительной власти всех субъектов РФ, Банк России, федеральные госорганы и госкорпорации.

Ведомство напомнило, что запрет на дарение подарков представителям власти содержится в антикоррупционном законодательстве. Исключение составляют презенты, полученные на мероприятиях, в командировках и на других официальных торжествах.

Согласно закону РФ, получение подарков влечет ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а если подарок будет рассмотрен как взятка – уголовное наказание. Запрет действует и в случае, когда подарок преподнесен в нерабочее время друзьями или лицами, в отношении которых должностное лицо осуществляет функции управления, напоминает РИА Новости.

В октябре Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила перечень подарков, которые разрешено принимать представителям власти. В частности, чиновникам можно дарить цветы и продукцию с логотипом госоргана.