Увольнение 230 тыс. россиян ознаменует начало 2019 года

В течение первых трех месяцев 2019 года 230,8 тыс. россиян могут лишиться работы, следует из прогноза Минтруда. Большая часть из тех, кому грозит увольнение, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно аналитической записке о ситуации на рынке труда, сокращения затронут преимущественно сотрудников банков. Это объясняется чисткой рынка и закрытием кредитных организаций. Увольнение коснется 30,5 тыс. сотрудников.

Высок риск потерять работу у тех, кто работает в транспортной отрасли. Под сокращение могут попасть 27,7 тыс. человек. На третьем месте находятся производители электрооборудования вычислительной и измерительной техники: здесь сокращение затронет 16,6 тыс. человек.

По прогнозам Минтруда, увольнения состоятся в сферах добычи энергетических ископаемых, производства топлива и стройматериалов, автомобилестроения.

Прогноз составлялся на основе опроса 46 тыс. организаций, где работают 12 млн россиян, уточняют «Известия». Ведомство оценивало риск потерять работу в период с 12 декабря по 12 марта.

Ранее сообщалось, что четверть российских работодателей с нового года планируют сократить штат. Увольнения могут затронуть сферы «медиа и маркетинга», а также «продуктов питания».