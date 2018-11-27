Минтранс решил бороться с дураками на дорогах по-жёлтому
Минтранс рекомендовал регионам изменить цвет линий, разделяющих встречные полосы на дорогах, на желтый. Ожидается, что принятие такой меры будет способствовать снижению числа ДТП.
Сейчас выезд на полосу встречного движения – одна из главных причин аварий в стране. Рекомендации использовать желтый цвет дорожной разметки разосланы губернаторам регионов.
Они содержатся в проекте Минтранса «Безопасные и качественные автодороги». С предложением о замене цвета двойной сплошной выступало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Весной эксперимент с использованием разметки желтого цвета провели в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, пишут «Известия». В результате было замечено, что число ДТП с выездом на встречку сократилось на 30%. Желтые линии, сообщали в МВД, особенно видны зимой на заснеженной дороге.
В Росавтодоре поддержали рекомендации и отметили, что идею цветной разметки взяли у стран Скандинавии.
С января по сентябрь 2018 года в России произошло 9,5 тыс. ДТП с выездом на полосу встречного движения. В результате погибли 3,1 тыс. человек, травмы получили 17,6 тыс. граждан.
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