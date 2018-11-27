Минтранс решил бороться с дураками на дорогах по-жёлтому

Минтранс решил бороться с дураками на дорогах по-жёлтому

Минтранс рекомендовал регионам изменить цвет линий, разделяющих встречные полосы на дорогах, на желтый. Ожидается, что принятие такой меры будет способствовать снижению числа ДТП.

Сейчас выезд на полосу встречного движения – одна из главных причин аварий в стране. Рекомендации использовать желтый цвет дорожной разметки разосланы губернаторам регионов.

Они содержатся в проекте Минтранса «Безопасные и качественные автодороги». С предложением о замене цвета двойной сплошной выступало Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Весной эксперимент с использованием разметки желтого цвета провели в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае, пишут «Известия». В результате было замечено, что число ДТП с выездом на встречку сократилось на 30%. Желтые линии, сообщали в МВД, особенно видны зимой на заснеженной дороге.

В Росавтодоре поддержали рекомендации и отметили, что идею цветной разметки взяли у стран Скандинавии.

С января по сентябрь 2018 года в России произошло 9,5 тыс. ДТП с выездом на полосу встречного движения. В результате погибли 3,1 тыс. человек, травмы получили 17,6 тыс. граждан.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Банки ждут объяснений россиян по переводам до тысячи рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО