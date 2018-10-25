Минтранс предложил увеличить стоимость проезда в часы пик

Министерство транспорта России выступило с инициативой разрешить регионам устанавливать плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте в зависимости от пассажиропотока. Согласно предложению ведомства, днем проезд должен быть дешевле, чем в часы пик.

Соответствующий документ об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков» направят кабмину в числе мер по развитию транспорта. Если инициатива получит одобрение, то региональные и муниципальные власти начнут исполнение документа в 2019-2025 годах.

Как рассказали «Известиям» в ведомстве, снижение тарифов принесет наибольший экономический эффект. Инициатива позволит решить проблему полупустого транспорта в дневные часы и уменьшит нагрузку утром и вечером.

В российской практике существуют примеры использования динамических тарифов, в частности, в городских сервисах такси.