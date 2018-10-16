Минтранс отказался снизить штрафы для РЖД за опоздание поездов

Министерство транспорта РФ отказалось поддержать законопроект о снижении штрафов для РЖД за опоздание поездов при доставке грузов. Речь идет о поправках в «Устав железнодорожного транспорта РФ», предусматривающих ответственность перевозчика за просрочку.

Поправки должны снизить штраф для РЖД с 9% до 6% стоимости перевозки в сутки. Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию. По словам главы РЖД Олега Белозерова, целью законопроекта является выравнивание нормативов на внутреннем и международном сообщении.

Глава компании 12 октября направил письмо вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой провести совещание и выработать позицию по снижению штрафов. Представитель Акимова подтвердил РБК, что письмо получено.

В настоящее время штрафы за просрочку могут достигать 100% провозной оплаты. Так, в Беларуси размер штрафа составляет 6% стоимости перевозки и максимально доходит до 30%. В 2017 году клиенты выставили РЖД штрафов на сумму 1,8 млрд рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: РЖД
Следующая новость ФАС прогнозирует падение цен на авиаперелеты в Крым

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО