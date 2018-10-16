Минтранс отказался снизить штрафы для РЖД за опоздание поездов

Министерство транспорта РФ отказалось поддержать законопроект о снижении штрафов для РЖД за опоздание поездов при доставке грузов. Речь идет о поправках в «Устав железнодорожного транспорта РФ», предусматривающих ответственность перевозчика за просрочку.

Поправки должны снизить штраф для РЖД с 9% до 6% стоимости перевозки в сутки. Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию. По словам главы РЖД Олега Белозерова, целью законопроекта является выравнивание нормативов на внутреннем и международном сообщении.

Глава компании 12 октября направил письмо вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой провести совещание и выработать позицию по снижению штрафов. Представитель Акимова подтвердил РБК, что письмо получено.

В настоящее время штрафы за просрочку могут достигать 100% провозной оплаты. Так, в Беларуси размер штрафа составляет 6% стоимости перевозки и максимально доходит до 30%. В 2017 году клиенты выставили РЖД штрафов на сумму 1,8 млрд рублей.