Минтранс договорился о полетах в два французских города

Москва договорилась с Парижем о начале полетов в два французских города – Монпелье и Марсель. Страны подписали соответствующее межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Россияне смогут летать в Марсель и Монпелье пять раз в неделю. Общее количество еженедельных рейсов между странами составит свыше 120.

«По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель», - говорится в сообщении Минтранса.

Страны договорились об увеличении общего числа рейсов с 87 до 121, в том числе по направлениям Москва-Париж, Москва-Ницца и Санкт-Петербург-Ницца. Минтранс сообщил, что было дополнительно достигнуто соглашение о полетах по маршрутам Екатеринбург-Париж и Калининград-Париж.

Французская сторона, в свою очередь, получила право на полеты в РФ второй авиакомпании, сообщает РБК.