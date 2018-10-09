Минтранс договорился о полетах в два французских города
Москва договорилась с Парижем о начале полетов в два французских города – Монпелье и Марсель. Страны подписали соответствующее межправительственное соглашение о воздушном сообщении.
Россияне смогут летать в Марсель и Монпелье пять раз в неделю. Общее количество еженедельных рейсов между странами составит свыше 120.
«По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель», - говорится в сообщении Минтранса.
Страны договорились об увеличении общего числа рейсов с 87 до 121, в том числе по направлениям Москва-Париж, Москва-Ницца и Санкт-Петербург-Ницца. Минтранс сообщил, что было дополнительно достигнуто соглашение о полетах по маршрутам Екатеринбург-Париж и Калининград-Париж.
Французская сторона, в свою очередь, получила право на полеты в РФ второй авиакомпании, сообщает РБК.
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