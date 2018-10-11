Минстрой спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7,9% годовых

Минстрой предсказал снижение средней ставки по ипотечным кредитам до 7,9% к 2024 году. Это следует из разработанного ведомством паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда».

В августе текущего года средневзвешенная ставка по кредитам на жилье обновила минимум и составила 9,42%. Ранее о необходимости снизить проценты по ипотечным кредитам до 8% годовых и стермиться к показателям в 7% заявил президент России Владимир Путин.

Минстрой предсказал постепенное снижение ставки с 8,9% в 2019 году до 7,9% к 2024 году, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Как отмечается в документе, такие условия возможны при росте реальных доходов населения и при сохранении годовой инфляции на уровне 4%.

По прогнозам министерства, в 2024 году государство выдаст порядка 1,1 миллиона ипотечных кредитов для приобретения нового жилья.