Минстрой обязал ставить в домах легко вышибаемые взрывом окна

Минстрой разработал новый свод правил по проектированию систем газопотребления в домах. В нем предусмотрены обязательная установка газовой сигнализации и легко выбиваемых взрывом стеклопакетов.

Свод правил под названием «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» вступит в силу 6 июня 2019 года. В ведомстве считают, что новых требований достаточно для предупреждения взрывов бытового газа.

Правила предписывают устанавливать в квартирах системы, которые будут контролировать концентрацию газа и блокировать его подачу при утечке, передает ТАСС. Другое нововведение коснется установки стеклопакетов, легко вышибаемых взрывной волной.

Эксперты называют пластиковые окна причиной сильных разрушений при взрывах газа. Прочность их выбивания должна быть ниже, чем несущих стен, говорится в правилах.

В течение месяца в России произошло сразу два крупных инцидента, связанных с взрывом газа. 31 декабря обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске. Трагедия унесла жизни 39 человек. 14 января взрыв газа произошел в городе Шахты Ростовской области, где погибли пять человек.