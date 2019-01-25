Минсельхоз заявил о резком росте цен на курятину

Минсельхоз констатировал рост оптовых цен на курицу за год в пределах 22%. Стоимость продукта в рознице выросла на 22,4% — до 152,7 руб. за кг.

Причинами такого скачка называют уход из отрасли нескольких производителей и сокращение импорта. Ведомство ожидает в 2019 году корректировку цен на мясо после восстановления ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.

В Минсельхозе заявляют о некотором снижении цен в январе 2019 года. Так, с начала года цена на птицу снизилась на 4,2%.

О росте оптовых цен на курятину летом 2018 года сообщал Центробанк. По мнению регулятора, увеличение стоимости птицы могло в целом привести к росту продуктовой инфляции.

Сами производители связывают рост цен с сокращением объема рынка, повышением цен на корма и топливо. Другой причиной, повлиявшей на цены, стало уменьшение импортных поставок, уточняет РБК.

Некоторые прогнозируют падение цен на курицу во втором полугодии. Это произойдет на фоне снижения цен на свинину и отсутствия роста доходов у населения, считают производители.

Ранее сообщалось, что в России подорожали яйца и сахар. По итогам 2018 года цены на эти продукты росли быстрее, чем на остальные.