Минсельхоз оставил россиянам иностранные продукты

Минсельхоз не одобрил инициативу Федеральной таможенной службы о расширении продуктового эмбарго в отношении стран, поддержавших санкции против России.

Включение в «черный список» целого ряда товаров может нарушить работу предприятий и привести к перебоям с поставками, считают в ведомстве. В частности, в стране нет собственного производства ингредиентов для детского питания, пишет «Коммерсантъ».

Найти качественные аналоги в странах, в отношении которых не действует эмбарго, практически невозможно, говорят в Минсельхозе.

Таможенники предложили расширить список запрещенных товаров из-за того, что поставщики нередко обходят ограничения, ставя на продукцию неверные коды. Потому предлагалось ввести запрет на импорт продуктов из поддерживающих санкции стран.

Россия ввела продуктовое эмбарго в 2014 году. Сначала оно затронуло страны ЕС, США, Австралию, Канаду и Норвегию. С 2015 года запрет на импорт распространился на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года – на Украину.