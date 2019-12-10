В Минпромторге не ожидают роста цен на авто из-за нового ГОСТа

Введение в РФ в 2020 году «Этикетки энергоэффективности» для машин не скажется на их стоимости, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

«Введение «Этикетки энергоэффективности» не повлияет на ценообразование автомобилей в РФ», — отметили в ведомстве.

Информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляется автомобилем, должно осуществляться изготовителем с помощью документа «Этикетка энергоэффективности», сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, теперь производители должны будут информировать потребителей об этих показателях с помощью специальной этикетки. Это отдельный документ, в котором будет указано, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходует на 100 км движения.

Для электромобилей в этикетке также должно быть написано, сколько электроэнергии они будут потреблять и какой у них запас хода.

Этикетка энергоэффективности будет входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к транспортному средству. Стандарт касается как легковых автомобилей, так и грузовиков массой до 3,5 тонн.

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