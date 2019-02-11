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Минпромторг решил вернуть на улицы торговые палатки и ларьки

Минпромторг решил вернуть на улицы торговые палатки и ларьки

В российские города планируют вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Второе чтение документа состоится 13 февраля.

Как объяснил замглавы Минпромторга, малые форматы розничной торговли позволят сократить «дефицит качественных торговых площадей» и создадут дополнительные рабочие места.

Евтухов указал, что в России на тысячу человек приходится в два раза меньше торговых площадей, чем в Европе. В связи с этим в стране планируют открыть до 50 тыс. автолавок.

Для реализации инициативы потребуются сотни миллиардов рублей, добавил замминистра. Ожидается, что открытие точек мобильной торговли будет способствовать появлению до 250 тыс. рабочих мест, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует увеличить количество рынков, число которых в течение 10 лет сократилось в 5-6 раз.

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Места: Россия
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