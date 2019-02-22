Минпромторг признал законной продажу яиц «девятками»

Минпромторг признал законной продажу яиц «девятками»

Министерство промышленности и торговли не нашло нарушений в фасовке яиц по девять штук. Как объяснили в ведомстве, это не может считаться обманом покупателя, так как количество товара соответствует указанному на этикетке.

Об этом говорится в ответе замглавы Минпромторга Виктора Евтухова на соответствующий запрос Госдумы. Минпромторг заявил, что требования к пищевой продукции установлены техрегламентом Таможенного союза. В них нет обязательных условий, касающихся фиксированного объема продукции, но есть указание, что маркировка должна быть читаемой, достоверной, понятной.

Запрос с требованием разъяснить ситуацию с «девятками» яиц был также направлен в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. ФАС не нашла нарушений антимонопольного законодательства в продаже яиц в таре дробных объемов, пишет ТАСС.

На непривычную фасовку яиц обратили внимание в январе 2019 года. В Сети распространилась фотография упаковки с девятью яйцами птицефабрики «Вараксино». Оказалось, что фабрика выпускает яйца в таре по 6, 8, 12, 20 и 30 штук.

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