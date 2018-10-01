Минпромторг из-за санкций решил помочь Олегу Дерипаске льготами
Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект для поддержки производителей алюминия, попавших под санкции США. Спрос на металл предлагается повысить путем снятия запрета на продажу алкогольной продукции в алюминиевых банках.
Документ предусматривает внесение поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Ведомство предлагает снять запрет на продажу алкогольной продукции в алюминиевых банках в ларьках и киосках и разрешить торговать пивом, сидром, медовухой, пуаре ночью, передает «Коммерсантъ».
Пивовары поддержали предложение Минпромторга, однако против инициативы выступили в ФАС, где заявили об ущемлении интересов производителей другой тары.
В апреле текущего года под санкциями Минфина США оказался российский производитель алюминия – компания UC Rusal, основным акционером которой является бизнесмен Олег Дерипаска. Предприятие сократило выпуск металла из-за потери американского рынка сбыта и трудностей с реализацией продукции.
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