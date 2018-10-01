Минпромторг из-за санкций решил помочь Олегу Дерипаске льготами

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект для поддержки производителей алюминия, попавших под санкции США. Спрос на металл предлагается повысить путем снятия запрета на продажу алкогольной продукции в алюминиевых банках.

Документ предусматривает внесение поправок в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Ведомство предлагает снять запрет на продажу алкогольной продукции в алюминиевых банках в ларьках и киосках и разрешить торговать пивом, сидром, медовухой, пуаре ночью, передает «Коммерсантъ».

Пивовары поддержали предложение Минпромторга, однако против инициативы выступили в ФАС, где заявили об ущемлении интересов производителей другой тары.

В апреле текущего года под санкциями Минфина США оказался российский производитель алюминия – компания UC Rusal, основным акционером которой является бизнесмен Олег Дерипаска. Предприятие сократило выпуск металла из-за потери американского рынка сбыта и трудностей с реализацией продукции.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Российские ученые готовят проект «самолета будущего»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО