Минпромторг нашел «паленый» бензин на 7 из 60 российских АЗС

Минпромторг отчитался об итогах проверки качества бензина АИ-92. Оказалось, что в 7 случаях из 60 водителям продавали фальсификат.

Исследование проводилось в 2018 году на 60 автозаправках Ставропольского края. Проверка затронула 24 сетевые и 34 частные АЗС. Среди сетевых были «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Ставнефть». Топливо проанализировали по 31 показателю качества, включая соответствие ГОСТу, экологическим и эксплуатационным требованиям.

Глава Минпромторга Денис Мантуров констатировал, что нарушения встречались в 7 случаях из 60. Чаще всего бензин несоответствующего качества продавали на частных АЗС. При этом фальсифицированное топливо на частных заправках стоило дешевле, чем на сетевых, пишет РБК.

В числе массовых нарушений – отсутствие копии паспорта топлива. У некоторых предпринимателей она полностью отсутствовала, у других была просрочена. Доля нарушений химических характеристик в целом снизилась до 9%. Частыми остаются нарушения октанового числа: оно характеризует стойкость бензина к воспламенению.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина.