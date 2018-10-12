В России создадут госкомпанию на рынке переработки мусора

Минприроды подготовило проект указа о создании госкомпании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Она будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и приобретать активы в мусоропереработке.

Информацию о создании госкомпании подтвердили источник, близкий к ведомству, а также участник рынка переработки мусора. О создании единой государственной компании 6 августа заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Ее учредителем выступит правительство.

Источник, близкий к ведомству, пояснил, что госкомпания разработает единую схему размещения отходов, в ней будут содержаться данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки и планы по созданию новых объектов. Она также займется разработкой стимулирующих мер, реализацией госпрограмм.

Новая компания будет распределять бюджетные средства от экологического сбора. Объем финансирования системы обращения с коммунальными отходами до 2024 года составит 291 млрд рублей. Сумма инвестиций в отрасль достигнет 5 трлн рублей, посчитали в Минприроды.

Новая госкомпания будет работать с частными региональными операторами, уточняет РБК. В 71 субъекте России операторы по обращению с ТКО уже выбраны, еще в 14 их предстоит определить.

По данным Минприроды, в России образуется до 70 млн тонн твердых отходов ежегодно, лишь 7% из них утилизируется. Более 90% мусора размещается на полигонах или пополняет несанкционированные свалки.