Минприроды перейдут полномочия Минстроя по обращению с отходами

Минприроды предоставят полномочия Минстроя и Минпромторга в сфере госполитики и управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление правительства выйдет с ближайшее время.

В Минприроды эту информацию подтвердили и сообщили, что ведомство инициировало данные изменения. В связи с появлением новых функций в Минприроды создадут новый департамент по отходам.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис сообщил, что его министерство поддерживает решение о назначении единственного ответственного за «мусорную» реформу. Он выразил опасения, связанные с некачественно разработанными территориальными схемами, некорректными тарифами и срывом сроков со стороны некоторых регионов, которые до сих пор не определились с операторами по обращению с отходами.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в беседе с «Коммерсантом» заявил, что Минпромторг окажет содействие ведомству, сохранив за собой вопросы производства оборудования для мусороперерабатывающей отрасли.