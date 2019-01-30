Минприроды назвало доводящие до «шумового психоза» города
Минприроды назвало Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону самыми шумными городами России. Это следует из доклада ведомства о состоянии и охране окружающей среды.
По данным Минприроды, источником шума является автомобильный транспорт. Он оказывает «неспецифическое действие на здоровье» людей. Транспортный шум приводит к изменениям нервно-психической сферы и системы кровообращения, пишет RT.
Ранее Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Лидером оказался Забайкальский край, за ним следуют Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва.
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