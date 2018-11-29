Минобрнауки уберет из учебников закон Геккеля о хвосте у человека

Минобрнауки уберет из учебников закон Геккеля о хвосте у человека

Из школьных учебников по биологии хотят исключить биогенетический закон Геккеля. Сторонники инициативы заявили, что он не признается современной наукой.

Соответствующее обращение направлено министру просвещения Ольге Васильевой. Оно составлено координатором Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергеем Чесноковым.

Он напомнил, что, согласно теории, человек на эмбриональной стадии развития имеет зачатки жабр и рыбьего хвоста. Чесноков указал, что теория изучается школьниками восьмого класса и искажает понимание развития человека.

Он просит Минобрнауки провести обсуждение проблемы несоответствия школьной программы современным доказанным научным фактам. Итоги обсуждения предлагается учесть при составлении школьных программ и учебников по биологии, пишет RT.

Ранее стало известно, что в школах России могут ввести должность штатного психолога для учителей.

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