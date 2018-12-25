Минобороны выдало календарь с шутками о медведях и девушках

Минобороны выдало календарь с шутками о медведях и девушках

Министерство обороны в социальных сетях опубликовало календарь на 2019 год с элементами юмора. Так, для марта в нем разместили фото девушек-курсантов с подписью «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля».

Январь в календаре украшает передвижной ракетный комплекс РВСН и надпись «Доставка грузов в любую точку мира».

На странице февраля изображен парящий в небе самолет Ту-95 МС, который по классификации НАТО называют Bear («Медведь»), что означает медлительный, но очень грозный. К рисунку добавлена подпись «Русские «медведи» зимой не впадают в спячку».

Сентябрь украсила фотография женщин-снайперов со слоганом «От некоторых женщин сносит голову». В Twitter ведомства говорится, что календарь вряд ли поступит в продажу, однако скачать его могут все желающие.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о высоком уровне оснащенности армии современным оружием.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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