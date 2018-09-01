Минобороны узнало о подготовке США боевиков для терактов в Сирии

В Сирии задержаны боевики, готовившие теракты в Пальмире. По данным Центра по примирению враждующих сторон, их подготовкой занимались американские инструкторы.

Столкновение сирийской армии с боевиками произошло утром 1 сентября. В результате двое террористов были убиты, двоих взяли в плен.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», - рассказали в Центре.

Как сообщает «Коммерсантъ», перед боевиками ставились задачи провести теракты в Пальмире и обеспечить путь для 300 террористов с целью захвата города.

Ранее сообщалось, что боевики планируют организовать провокацию с химоружием в Сирии.