Минобороны списало на собак заражение суворовцев червями

Источником заражения эхинококкозом учащихся Ульяновского суворовского училища называют инфицированных собак. Заболевание выявлено уже у 31 воспитанника.

О причинах вспышки опасной болезни рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Источник «Известий» в самом училище не исключил, что причиной массового заражения стало некачественное питание.

По словам Тришкина, заболевание не выявлено ни у одного работника столовой. Комиссия Минобороны выяснила, что источником заражения стали собаки, так как именно псы являются основными переносчиками опасных червей в Ульяновской области. О том, как именно произошло заражение, Тришкин пообещал рассказать позже, после проведения расследования.

Источник в училище сообщил, что заболевших уже 31 человек. Есть подозрения на эхинококкоз еще у 11 воспитанников. В Минобороны настаивают, что обследованы 500 учащихся и 80 сотрудников столовой – заболевание выявлено у 26 человек.

О вспышке заболевания в Ульяновском суворовском училище стало известно в конце января. По итогам флюорографического обследования у одного воспитанника нашли эхинококковую кисту. Затем диагноз подтвердился еще у 25 учащихся.

Эхинококкоз – паразитарное заболевание, которое характеризуется образованием кист в печени, легких и других органах. Заболевание не передается от человека к человеку. Основным источником заразы являются охотничьи собаки и сельскохозяйственные животные.