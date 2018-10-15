Минобороны решило продать участок земли около Кремля

Компания «Дом.рф» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования) выставила на торги земельный участок площадью 1,36 га на острове Балчуг в центре Москвы. Объект, находящийся на балансе Минобороны, является единственным доступным инвесторам участком около Кремля.

На площадке расположены 13 зданий и сооружений, все они попадают в зону объектов культурного наследия и относятся к территориям объединенных охранных зон. Их общая площадь составляет 7,8 тыс. кв. м.

Начальная цена земельного участка - чуть менее 1,25 млрд рублей. Торги по продаже объекта назначены на 16 ноября.

Эксперты уверены, что цена продажи принадлежащего Минобороны участка на Балчуге будет гораздо выше стартовой, поскольку сейчас этот объект у Кремля является единственным доступным для инвесторов на открытом рынке.

Как пояснил «Коммерсанту» партнер крупнейшей международной консалтинговой компании на рынках коммерческой и жилой недвижимости Colliers International Владимир Сергунин, охранный статус выставленного на торги участка ограничивает возможности застройщика. Однако если оптимизировать площади за счет реконструкции зданий и получить необходимые разрешения, на территории можно построить около 32 тыс. кв. м. жилья, уверен он.

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