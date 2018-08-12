Минобороны рассекретило архивы о подвигах советских летчиков

Минобороны России ко Дню Военно-воздушных сил рассекретило документы из фондов Центрального архива о подвигах летчиков времен Великой Отечественной войны.

В одном из документов содержится приказ Иосифа Сталина о «бомбовом налете на сердце фашистского Третьего рейха» в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года.

В новой подборке снят гриф секретности с приказов, наградных документов, боевых листков советских солдат. Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых длительное время не придавались огласке, передает «Интерфакс». Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, посадивший полуразбитый самолет на одно шасси.

В документах представлена информация о боевых самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и их типичных поломках.

12 августа отмечается 106-я годовщина со дня создания ВВС России.

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