Минобороны предлагает праздновать День русской Америки

Министерство обороны России предложило праздновать День русской Америки 19 июля.

В ведомстве полагают, что «наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества».

Соответствующие изменения предполагается внести в указ президента РФ от 31 июля 2013 года «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников».

Общественное обсуждение проекта начнется 14 октября, закончится 28 октября. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2020 года, передает «Интерфакс».

19 июля 1799 года Павел I подписал указ о создании Российско-американской компании для освоения Аляски сроком на 20 лет (продлевался в 1821 и 1841 годах). Компания получила ряд экономических привилегий, в том числе монопольное право на торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки.

Во время работы торгового объединения были совершены десятки экспедиций на Сахалин, Аляску и в Приамурье. Российско-американская компания была ликвидирована в 1868 году после продажи Аляски США за 7,2 миллиона долларов.