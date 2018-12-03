Минобороны предало огласке тайну о битве под Москвой

Минобороны предало огласке тайну о битве под Москвой

Министерство обороны России рассекретило материалы об одном из главных сражений Великой Отечественной войны - битве под Москвой. Секретные документы опубликованы ко Дню неизвестного солдата, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Ведомство представило журнал боевых действий 354-й стрелковой дивизии, в котором отражены события декабря 1941 года. Также Минобороны показало учетную карту воинского захоронения, откуда в 1966 году был взят прах воина, преданного земле у стен московского Кремля.

Там спустя год появились мемориальный комплекс и Вечный огонь. Имя военного не установлено по настоящее время.

В числе опубликованных на сайте ведомства документов – боевые приказы, оперативные сводки, выписка из журнала боевых действий, пишет РБК. По архивным документам можно определить, какие воинские части участвовали в сражении в районе Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки.

День неизвестного солдата отмечается в России с 2014 года. Памятная дата была установлена как дань памяти погибшим во время Второй мировой войны советским солдатам.

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